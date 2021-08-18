Педро может сменить «Рому» на «Лацио»

Нападающий «Ромы» Педро Родригес может стать игроком «Лацио», передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что в трансфере заинтересован главный тренер «орлов» Маурицио Сарри, который работал с испанцем в «Челси».

Сам игрок хочет покинуть «Рому», так как не входит в планы главного тренера Жозе Моуринью. Если трансфер состоится, то испанец может стать первым игроком в современном футболе, который сменит один римский клуб на другой.

Напомним, что Педро стал игроком «Ромы» в 2020 году, перейдя из «Челси» на правах свободного агента. В составе римлян он сыграл 40 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.