Педро покинет «Рому» - он не смог ужиться с Моуринью

Педро Родригес, который прошлым летом присоединился к «Роме», разорвет действующее соглашение с клубом. Испанец не хочет работать под руководством Жозе Моуринью и уйдет в стан принципиального врага, в «Лацио».

Британское издание The Mirror сообщает, что 34-летний футболист и португальский специалист так и не смогли найти общий язык. Их конфликт длится уже давно, начиная с последнего отрезка карьеры Моуринью в «Челси». После увольнения «особенного», Педро позволил себе негативно высказаться о методах ведения дел Жозе, назвав того «слабым тренером».

Учитывая все имеющееся факторы, уход испанца уже можно считать свершившемся, так как руководство римлян не против бесплатно отпустить игрока.