​Директор «Лацио»: «Корреа хочет уйти, есть вариант с «Интером»

Атакующий хавбек «Лацио» Хоакин Корреа действительно хочет сменить клубную прописку до конца лета. Об этом рассказал директор римского клуба Игли Таре.

«Мы знаем, что Корреа хочет уйти из «Лацио». Есть вариант с «Интером», посмотрим, что произойдёт.

У Корреа были предложения из других стран, но он предпочитает остаться в Италии. Агенты усердно работают. Футболисты «Лацио» должны быть счастливы носить футболку этого клуба», - сказал Таре итальянскому Sky.

Директор «Лацио» также добавил, что в сложившейся ситуации Хоакин Корреа ведёт себя профессионально.