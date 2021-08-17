Президент «Лацио» должен профинансировать трансферы клуба до утра пятницы

Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито должен решить вопрос о финансировании входящих трансферов клуба до утра пятницы. Об этом сообщает Radio Radio.

По данным источника, клубу требуется вложение в размере 10 миллионов евро как минимум. Ранее в клубе планировали обеспечить регистрацию пришедших футболистов деньгами, вырученными с продажи аргентинца Хоакина Корреа, однако пока предложений у римлян по игроку не имеется.

Клубу установили срок: зарегистрировать новых исполнителей в составе нужно за день до дебютного поединка в новом сезоне Серии А против «Эмполи», который состоится 21 августа.