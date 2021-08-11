«Лацио» и «Арсенал» обсуждают трансфер Торрейры

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра близок к переходу в «Лацио», передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

В трансфере заинтересован лично главный тренер римлян Маурицио Сарри, который считает, что уругваец идеально впишется в его схему. Сам игрок хочет сменить команду и готов присоединиться к «Лацио».

Напомним, что Торрейра перешел в «Арсенал» из «Сампдории» в 2018 году за почти 29 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Атлетико», в составе которого сыграл 19 матчей в Ла Лиге и забил один гол.