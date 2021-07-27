Сарри в шоке от «Лацио» после ничьей в товарищеском матче

Маурицио Сарри был крайне зол на свою команду после сегодняшней товарищеской ничьей 1:1 с командой Серии С «Падуей».

Главный тренер «Лацио» был недоволен своей командой на протяжении всего матча, особенно отчитывал Рауля Моро.

«Я с самого начала матча рекомендовал игрокам играть широко, но чем больше я им говорил, тем больше они приближались к центру поля», – говорил Сарри в интервью для официального сайта после матча. Тренер также отчитал команду за «хаотичность», неумение удерживать свои позиции и медленное передвижение мяча.

Это был последний матч предсезонных сборов команды перед возвращением в Рим и подготовкой к летнему туру.