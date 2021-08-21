«Аталанта» на 90-й минуте обыграла «Торино», «Лацио» легко одолел новичка

«Аталанта» удивила своей игрой в стартовом для себя матче Серии А. В гостях у «Торино» бергамаски быстро повели после классного выстрела в девятку с линии штрафной от Луиса Муриэля и дальше играли по счету. Постоянные атаки туринцев превратились в гол на 79-й минуте, когда с похожей дистанции пробил Андреа Белотти, небольшой рикошет, и мяч нырнул за спину голкиперу. Казалось, ничьей не избежать, но на 90-й минуте недавно вышедший на замену Роберто Пикколи вырвал победу для гостей - 2:1.

Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте.

В параллельном матче «Эмполи» быстро забил в домашней игре с «Лацио», но еще до перерыва пропустил мячи от Сергея Милинковича-Савича, Мануэля Лаццарри и Чиро Иммобиле с пенальти - 1:3.