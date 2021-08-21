«Аталанта» на 90-й минуте обыграла «Торино», «Лацио» легко одолел новичка

«Аталанта» удивила своей игрой в стартовом для себя матче Серии А. В гостях у «Торино» бергамаски быстро повели после классного выстрела в девятку с линии штрафной от Луиса Муриэля и дальше играли по счету. Постоянные атаки туринцев превратились в гол на 79-й минуте, когда с похожей дистанции пробил Андреа Белотти, небольшой рикошет, и мяч нырнул за спину голкиперу. Казалось, ничьей не избежать, но на 90-й минуте недавно вышедший на замену Роберто Пикколи вырвал победу для гостей - 2:1.
Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте.
В параллельном матче «Эмполи» быстро забил в домашней игре с «Лацио», но еще до перерыва пропустил мячи от Сергея Милинковича-Савича, Мануэля Лаццарри и Чиро Иммобиле с пенальти - 1:3.
Протокол игры
|6' Муриэль Луис (0:1)
|(1:1) Белотти Андреа 79'
|90' Пикколи Роберто (1:2)
Милинкович-Савич Ваня • Джиджи Коффи • Бремер Глейсон 72' 74' ( Верди Симоне ( 74') • Родригес Рикардо • Синго Уилфрид • Лукич Саша 46' ( Ринкон Томас ( 46' ) • 52'Мандрагора Роландо • Эйна Ола • Линетти Кароль • Пьяца Марко 74' ( Иццо Армандо ( 74') • Санабрия Антонио 65' ( Белотти Андреа ( 65')
Запасные: Базелли Даниэле • Бериша Этрит • Сегре Джакопо • Войвода Мергим • Джемелло Лука • Варминг Магнус • Раути Никола • Буонджорно Алессандро
Муссо Хуан • 81'Джимсити Берат • Демирал Мерих 23' 83' ( Пикколи Роберто ( 83') • Паломино Хосе • Меле Йоаким • Пашалич Марио • Пессина Маттео • Госенс Робин 83' ( Ловато Маттео ( 83') • Иличич Йосип 57' ( Миранчук Алексей ( 57') • Малиновский Руслан 76' ( Пеццелла Джузеппе ( 76') • Муриэль Луис 57' ( Ламмерс Сэм ( 57')
Запасные: Спортьелло Марко • Скальвини Джорджио • Да Рива Якопо • Шутало Бошко • Росси Франческо
21 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Протокол игры
|(1:0) Бандинелли Филиппо 4'
|6' Милинкович-Савич Сергей (1:1)
|31' Лаццари Мануэль (1:2)
|41' Иммобиле Чиро (1:3)
Викарио Гульельмо • Стоянович Петар 38' 83' ( Фьямоцци Риккардо ( 83') • Исмайли Ардиан • 89'Романьоли Симоне • Марчицца Риккардо • Риччи Самуэле • Хаас Николас 76' ( Крочата Джованни ( 76') • Бандинелли Филиппо 70' ( Хендерсон Лиам ( 70') • Байрами Недим • Манкузо Леонардо 83' ( Ла Мантия Андреа ( 83') • Кутроне Патрик 76' ( Журковски Шимон ( 76')
Запасные: Луперто Себастьяно • Бриньоли Альберто • Аслани Кристьян • Вити Маттиа • Штулац Лео • Simone Canestrelli
Рейна Пепе • Лаццари Мануэль • Луис Фелипе • Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • Милинкович-Савич Сергей 70' ( Андерсон Андре ( 70') • Лукас Лейва 29' 82' ( Эскаланте Гонсало ( 82') • Акпа-Акпро Жан-Даниэль 46' ( Альберто Луис ( 46') • Андерсон Фелипе • Иммобиле Чиро 82' ( Мурики Ведат ( 82') • Педро Родригес 60' ( Моро Рауль ( 60')
Запасные: Марушич Адам • Адамонис Марюс • Кайседо Фелипе • Раду Стефан • Патрик • Стракоша Томас • Ромеро Лука
21 августа. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).