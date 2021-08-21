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Италия. Серия А

«Аталанта» на 90-й минуте обыграла «Торино», «Лацио» легко одолел новичка

21 Августа 2021 • 23:53 Комментировать
Эмполи
1:3
Лацио
окончен
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«Аталанта» удивила своей игрой в стартовом для себя матче Серии А. В гостях у «Торино» бергамаски быстро повели после классного выстрела в девятку с линии штрафной от Луиса Муриэля и дальше играли по счету. Постоянные атаки туринцев превратились в гол на 79-й минуте, когда с похожей дистанции пробил Андреа Белотти, небольшой рикошет, и мяч нырнул за спину голкиперу. Казалось, ничьей не избежать, но на 90-й минуте недавно вышедший на замену Роберто Пикколи вырвал победу для гостей - 2:1.

Алексей Миранчук вышел на замену на 57-й минуте.

В параллельном матче «Эмполи» быстро забил в домашней игре с «Лацио», но еще до перерыва пропустил мячи от Сергея Милинковича-Савича, Мануэля Лаццарри и Чиро Иммобиле с пенальти - 1:3.

Протокол игры  
Торино 1:2 Аталанта
    6' Муриэль Луис (0:1)
(1:1) Белотти Андреа 79'    
    90' Пикколи Роберто (1:2)
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Джиджи Коффи Бремер Глейсон   72'   74' (Верди Симоне (   74') Родригес Рикардо Синго Уилфрид Лукич Саша   46' (Ринкон Томас (   46'   52') Мандрагора Роландо Эйна Ола Линетти Кароль Пьяца Марко   74' (Иццо Армандо (   74') Санабрия Антонио   65' (Белотти Андреа (   65')
Запасные: Базелли Даниэле Бериша Этрит Сегре Джакопо Войвода Мергим Джемелло Лука Варминг Магнус Раути Никола Буонджорно Алессандро
Муссо Хуан   81' Джимсити Берат Демирал Мерих   23'   83' (Пикколи Роберто (   83') Паломино Хосе Меле Йоаким Пашалич Марио Пессина Маттео Госенс Робин   83' (Ловато Маттео (   83') Иличич Йосип   57' (Миранчук Алексей (   57') Малиновский Руслан   76' (Пеццелла Джузеппе (   76') Муриэль Луис   57' (Ламмерс Сэм (   57')
Запасные: Спортьелло Марко Скальвини Джорджио Да Рива Якопо Шутало Бошко Росси Франческо
21 августа. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Протокол игры  
Эмполи 1:3 Лацио
(1:0) Бандинелли Филиппо 4'    
    6' Милинкович-Савич Сергей (1:1)
    31' Лаццари Мануэль (1:2)
    41' Иммобиле Чиро (1:3)
Викарио Гульельмо Стоянович Петар   38'   83' (Фьямоцци Риккардо (   83') Исмайли Ардиан   89' Романьоли Симоне Марчицца Риккардо Риччи Самуэле Хаас Николас   76' (Крочата Джованни (   76') Бандинелли Филиппо   70' (Хендерсон Лиам (   70') Байрами Недим Манкузо Леонардо   83' (Ла Мантия Андреа (   83') Кутроне Патрик   76' (Журковски Шимон (   76')
Запасные: Луперто Себастьяно Бриньоли Альберто Аслани Кристьян Вити Маттиа Штулац Лео Simone Canestrelli
Рейна Пепе Лаццари Мануэль Луис Фелипе Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Милинкович-Савич Сергей   70' (Андерсон Андре (   70') Лукас Лейва   29'   82' (Эскаланте Гонсало (   82') Акпа-Акпро Жан-Даниэль   46' (Альберто Луис (   46') Андерсон Фелипе Иммобиле Чиро   82' (Мурики Ведат (   82') Педро Родригес   60' (Моро Рауль (   60')
Запасные: Марушич Адам Адамонис Марюс Кайседо Фелипе Раду Стефан Патрик Стракоша Томас Ромеро Лука
21 августа. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Торино Эмполи Аталанта Алексей Миранчук
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окончен Верона 2:3 Сассуоло 2.6 3.4 2.7
окончен Интер Милан 4:0 Дженоа 1.35 5 9
окончен Эмполи 1:3 Лацио 4.7 3.8 1.75
окончен Торино 1:2 Аталанта 5.5 4.1 1.6
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22.08  19:30 Болонья ... Салернитана 1.65 4.2 5
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