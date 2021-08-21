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Италия. Серия А

Моуринью: «Я скучал по итальянским пресс-конференциям»

21 Августа 2021 • 20:21 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.80 3.80 4.40
22.08 21:45
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал пресс-конференцию перед стартовым матчем сезона в Серии А.

«Когда я был в Англии, я всегда говорил членам своего штаба, что очень скучаю по итальянским пресс-конференциям. В Англии журналисты хотят говорить только о каких-то разногласиях. Теперь я снова в Италии, но я не хочу говорить о тактике, потому что здесь журналисты слишком хороши в анализе!» - сказал Моуринью представителям СМИ.

В воскресенье, 22 августа, «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Фиорентины». Стартовый свисток команды услышат в 21:45 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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22.08  19:30 Болонья ... Салернитана 1.65 4.2 5
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