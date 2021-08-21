Моуринью: «Я скучал по итальянским пресс-конференциям»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал пресс-конференцию перед стартовым матчем сезона в Серии А.

«Когда я был в Англии, я всегда говорил членам своего штаба, что очень скучаю по итальянским пресс-конференциям. В Англии журналисты хотят говорить только о каких-то разногласиях. Теперь я снова в Италии, но я не хочу говорить о тактике, потому что здесь журналисты слишком хороши в анализе!» - сказал Моуринью представителям СМИ.

В воскресенье, 22 августа, «Рома» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Фиорентины». Стартовый свисток команды услышат в 21:45 по Москве.