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Италия. Серия А

Голкипер «Фирентины» удалён на 17-й минуте матча с «Ромой»

22 Августа 2021 • 22:19 Комментировать
Рома
3:1
Фиорентина
окончен
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Польский вратарь флорентийской «Фиорентины» в первом же матче сезона «отметился» удалением с поля. На 17-й минуте поединка с римской «Ромой» во главе с особенным Жозе Моуринью вратарь пошёл на фол «последней надежды», так что арбитр встречи Лука Пайретто никак не мог выдать игроку наказание мягче.

На вынужденную замену поляка вышел запасной вратарь Пьетро Террачиано. «Фиалки» продолжат гостевую дуэль с «волками» в меньшинстве.

Стоит отметить, что римляне уже успели открыть счёт в противостоянии. Голом отметился армянин Генрих Мхитарян. Решение о внесении взятия ворот в протокол было принято не сразу, а после просмотра повтора на с помощью системы VAR.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фиорентина Генрих Мхитарян Бартломей Драговски Лука Пайретто
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