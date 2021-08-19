Миленкович: «Я никогда не жаждал покинуть «Фиорентину»

Сербский защитник флорентийской «Фиорентины» Никола Миленкович высказался после продления контракта с клубом.

«Я счастлив и очень горд продлить соглашение с «Фиорентиной». Я никогда не жаждал покинуть клуб, хотя за время моего здесь пребывания получал множество предложений от европейских топ-клубов. Я всегда вёл себя профессионально, уважая футболку и эмблему «фиалок», - передаёт слова футболиста официальный сайт команды.

Никола Миленкович выступает за «Фиорентину» с 2017 года. За это время он провел за клуб 121 поединок во всех соревнованиях, отметившись 11 голами.