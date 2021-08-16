Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» близок к подписанию Влаховича

16 Августа 2021 • 08:46 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Тоттенхэм
3.90 3.25 2.05
22.08 16:00
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Tuttomercatoweb. Сообщается, что лондонский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.

Ранее на серба также претендовал «Атлетико», но мадридцы переключили внимание на нападающего «Герты» Матуеса Кунью. По данным источника, «Тоттенхэм» готов предложить за нападающего 60 миллионов евро, что может устроить «Фиорентину».

Напомним, что Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из «Партизана» за два миллиона евро. В этом сезоне он сыграл один матч в Кубке Италии, в котором забил два гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фиорентина Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
16 Августа 2021 в 08:50
Очень качественный нап.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - фаворит в борьбе за Миленковича
09:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о неудачном старте «Манчестер Сити»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» продолжает переговоры с «МЮ» по Лингарду
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» близок к подписанию Влаховича 1
08:25 · Англия. Премьер-лига
Невилл - о непопадании Кейна в заявку на матч с «Манчестер Сити»: «Я уверен, что он уйдёт»
08:13 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Челси» согласовал контракт с «Бешикташем»
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов снизить цену на Эдегора
08:06 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ хочет бесплатно подписать Мбаппе
00:18 · Англия. Премьер-лига
Хынмин Сон: «Сейчас «Манчестер Сити» - лучшая команда в мире»
15 Августа
18:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выставил рекордно дорогой стартовый состав. Стоимость игроков - 650 млн евро 2
18:27 · Англия. Премьер-лига
Кейн не сыграет против «Манчестер Сити», тренер назвал причину
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - 1:0 (закончен) 3
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» дважды уступал «Ньюкаслу», но всё же вырвал победу
17:02 · Англия. Премьер-лига
Президент Руанды в гневе от провала лондонского «Арсенала» в первом матче АПЛ 2
16:52 · Англия. Премьер-лига
​Клоппу больше не нужно носить очки
Все новости
Рекомендуем
 