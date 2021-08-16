«Тоттенхэм» близок к подписанию Влаховича

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт Tuttomercatoweb. Сообщается, что лондонский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.

Ранее на серба также претендовал «Атлетико», но мадридцы переключили внимание на нападающего «Герты» Матуеса Кунью. По данным источника, «Тоттенхэм» готов предложить за нападающего 60 миллионов евро, что может устроить «Фиорентину».

Напомним, что Влахович стал игроком итальянского клуба в 2018 году, перейдя из «Партизана» за два миллиона евро. В этом сезоне он сыграл один матч в Кубке Италии, в котором забил два гола.