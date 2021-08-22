«Фиорентина» намерена сохранить Влаховича

«Фиорентина» намерена сохранить нападающего Душана Влаховича, интерес к которому проявляют многие европейские клубы, передаёт Фабрицио Романо. По данным источника, руководство клуба отклонило предложение «Атлетико» по поводу трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что интерес к сербу проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», однако официальных предложений пока не было. В итальянском клубе не хотят расставаться с игроком в это трансферное окно и намерены предложить ему новый контракт.

Напомним, что Влахович перешёл в «Фиорентину» из «Партизана» в 2018 году за почти два миллиона евро.