В начале лета итальянская «Рома» объявила о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Португалец в течение месяца оценивал возможности подопечных, а теперь, видимо, руководству начнет переговоры по ненужным Жозе футболистам.

Calciomercato сообщает, что в немилость нового наставника попал и Алессандро Флоренци. Поговаривают, что 30-летний защитник сборной Италии уже находится в поисках нового клуба. Согласно слухам, в нем заинтересованы в Испании – на игрока претендуют «Севилья» и мадридский «Атлетико».

Действующий контракт Флоренци рассчитан до середины 2023 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро. Примечательно, что Алессандро является воспитанником «Ромы».