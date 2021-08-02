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Италия. Серия А

Флоренци выбирает между «Севильей» и «Атлетико» слухи

02 Августа 2021 • 22:00 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.75 4.05 4.40
22.08 21:45
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В начале лета итальянская «Рома» объявила о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Португалец в течение месяца оценивал возможности подопечных, а теперь, видимо, руководству начнет переговоры по ненужным Жозе футболистам.

Calciomercato сообщает, что в немилость нового наставника попал и Алессандро Флоренци. Поговаривают, что 30-летний защитник сборной Италии уже находится в поисках нового клуба. Согласно слухам, в нем заинтересованы в Испании – на игрока претендуют «Севилья» и мадридский «Атлетико».

Действующий контракт Флоренци рассчитан до середины 2023 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро. Примечательно, что Алессандро является воспитанником «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Севилья Алессандро Флоренци Трансферы футбола - лето 2021
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