Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 166 Комментарии
Италия. Серия А

«Ювентус» надеется подписать Влаховича следующим летом

20 Августа 2021 • 23:48 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
7.50 4.00 1.50
22.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

«Ювентус» следующим летом может включиться в борьбу за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, пишет La Nazione.

Сейчас «бьянконери» не входят в число претендентов на 21-летнего серба, но через год все может измениться. Это связано, прежде всего, с ожидаемым уходом из клуба Криштиану Роналду. Молодой нападающий может стать подходящей заменой португальцу. Руководство «фиалок» не хочет продавать футболиста этим летом, поэтому предложило форварду новый более выгодный контракт, чтобы удержать его ещё на сезон и спокойно отпустить в следующем году.

В прошлом сезоне Серии А Душан Влахович отличился 21 голом в 37 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  19:30 Верона ... Сассуоло 2.6 3.4 2.7
21.08  19:30 Интер Милан ... Дженоа 1.35 5 9
21.08  21:45 Эмполи ... Лацио 4.7 3.8 1.75
21.08  21:45 Торино ... Аталанта 5.5 4.1 1.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
00:49 · Италия. Серия А
Бекао в ближайшее время станет игроком «Торино» эксклюзив
20 Августа
23:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» надеется подписать Влаховича следующим летом
23:11 · Италия. Серия А
Антонио Доннарумма ушёл в «Падову» официально
23:10 · Италия. Серия А
Юрич: «Формирование команды в «Торино» всё ещё в процессе»
23:00 · Италия. Серия А
Ди Франческо поделился амбициями на сезон с «Вероной»
22:38 · Италия. Серия А
Андреаццоли: «Мы с «Лацио» в одинаковых условиях»
21:54 · Италия. Серия А
«Динамо» Киев просит за Супрягу 8 миллионов евро
21:51 · Италия. Серия А
Гасперини: «Я не руковожу командой, которая должна выиграть чемпионат»
21:46 · Италия. Серия А
Флоренци получит в «Милане» 25-й номер
21:30 · Россия. Премьер-лига
Стал известен список кандидатов на позицию центрального защитника в «Спартаке» 2
21:27 · Италия. Серия А
Дибала близок к получению нового контракта в «Ювентусе»
21:22 · Италия. Серия А
Бастони: «Хотелось бы выиграть Скудетто на глазах у публики»
20:40 · Италия. Серия А
«Монако» готов отпустить Пеллегри в «Милан»
20:22 · Италия. Серия А
Янкто перебрался в «Хетафе» официально
19:49 · Италия. Серия А
​Симоне Индзаги поделился ожиданиями от сезона
Все новости
Рекомендуем
 