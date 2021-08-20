«Ювентус» надеется подписать Влаховича следующим летом

«Ювентус» следующим летом может включиться в борьбу за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, пишет La Nazione.

Сейчас «бьянконери» не входят в число претендентов на 21-летнего серба, но через год все может измениться. Это связано, прежде всего, с ожидаемым уходом из клуба Криштиану Роналду. Молодой нападающий может стать подходящей заменой португальцу. Руководство «фиалок» не хочет продавать футболиста этим летом, поэтому предложило форварду новый более выгодный контракт, чтобы удержать его ещё на сезон и спокойно отпустить в следующем году.

В прошлом сезоне Серии А Душан Влахович отличился 21 голом в 37 матчах.