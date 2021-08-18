«Тоттенхэм» вслед за «Вест Хэмом» отказался от трансфера Миленковича

Сербский центральный защитник Никола Миленкович не подошел ряду представитель английской Премьер-лиги. Во время текущего трансферного окна за игрока боролись «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», но сейчас никто из вышеперечисленных клубов не намерен подписывать футболиста.

Вчера стало известно, что на переход в «Вест Хэм» повлиял наставник команды Дэвид Мойес, заблокировавший возможный трансфер. Сегодня же Sky Sports сообщает, что теперь и «Тоттенхэм» не желает оформлять сделку по новому защитнику, так как на его позицию подписан Кристиан Ромеро, а уже имеющееся исполнители удивили наставника Нуну Эшпириту Санту на тренировочных занятиях.

Теперь Миленкович наверняка останется в «Фиорентине», где на него точно рассчитывают как на ключевого игрока.