«Фиорентина» отдала конкурента Кокорина в аренду в Бельгию

Бельгийский «Андерлехт» у себя в «Твиттере» сообщил о переходе нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме. Итальянский клуб отдал 23-летнего нападающего в аренду на один год.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Куаме зачастую выигрывал конкуренцию у россиянина Александра Кокорина за попадание в стартовой состав «фиалок». Впрочем, на данный момент руководство итальянцев во всю занято тем, чтобы попытаться удержать в команде другого форварда, Душана Влаховича.

Куаме, к слову, этим летом был выкуплен «Фиорентиной» у «Дженоа». Предполагается, что тренерский штаб рассчитывает на него в будущем, а сейчас же просто хочет предоставить футболисту игровую практику.