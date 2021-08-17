Мойес заблокировал трансфер Миленковича в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» на протяжении долгого периода времени состязался с другими представителями английской Премьер-лиги за защитника «Фиорентины» Николу Миленковича. Ранее сообщалось, что «молотобойцы» договорились с итальянским клубом, а сумма трансфера должна была составить 18 миллионов евро.

Но, в последний момент в переход игрока вмешался наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, который решил, что Миленкович – не тот исполнитель, который нужен команде в оборонительную линию. Об этом сообщает британское издание Football Daily. Скорее всего, теперь лондонцы снова переключат своё внимание на Курта Зума из «Челси», попытавшись переубедить француза.

Что касается 23-летнего Миленковича, то на него до сих пор претендуют «Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм».