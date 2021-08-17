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Англия. Премьер-лига

Мойес заблокировал трансфер Миленковича в «Вест Хэм»

17 Августа 2021 • 19:38 Комментировать (2)
Рома
...
Фиорентина
1.80 3.80 4.30
22.08 21:45
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«Вест Хэм» на протяжении долгого периода времени состязался с другими представителями английской Премьер-лиги за защитника «Фиорентины» Николу Миленковича. Ранее сообщалось, что «молотобойцы» договорились с итальянским клубом, а сумма трансфера должна была составить 18 миллионов евро.

Но, в последний момент в переход игрока вмешался наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес, который решил, что Миленкович – не тот исполнитель, который нужен команде в оборонительную линию. Об этом сообщает британское издание Football Daily. Скорее всего, теперь лондонцы снова переключат своё внимание на Курта Зума из «Челси», попытавшись переубедить француза.

Что касается 23-летнего Миленковича, то на него до сих пор претендуют «Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

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Фиорентина Вест Хэм Дэвид Мойес Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Altmax
17 Августа 2021 в 19:51
Не тот исполнитель... А что он исполнять то должен?) Песни, танцы?
Алексей Антоненко
17 Августа 2021 в 19:55

Когда футболист отметился красивым или просто эффективным действием, часто употребляется слово "исполнил".

Пример: "Вот это исполнил!", "Здорово исполнил" и так далее.

Вот это и должен он исполнять)

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