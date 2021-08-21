Моуринью оценил готовность Абрахама дебютировать за «Рому»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос, когда состоится дебют английского нападающего Тэмми Абрахама за «волков».

«Тэмми будет в заявке команды на предстоящий матч первого тура Серии А. Абрахам пока тренировался лишь индивидуально, несмотря на это, в физическом плане он хорошо подготовлен», - передает слова португальского специалиста твиттер-аккаунт Get Italian Football.

Абрахам перешел в римский клуб из лондонского «Челси» этим летом. Трансфер нападающего обошелся «волкам» в 40 миллионов евро.

В стартовом туре чемпионата Италии «Рома» на своем поле примет «Фиорентину». Матч пройдет 22 августа, начало - 21:45 мск.