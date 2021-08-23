​Моуринью пошутил после установления рекорда

«Рома» начала новый чемпионат с домашней победы над «Фиорентиной». Для Жозе Моуринью это была 50-я тренерская победа в Серии А. Чтобы покорить эту отметку, португальцу понадобилось 77 матчей. В эпоху начисления трёх очков за победу (с сезона 1994/1995) никто из тренеров не добивался 50 побед в чемпионате быстрее, о чём сообщали эксперты из Opta.

Моуринью отреагировал на новость о своём рекорде посредством публикации на страничке в «Инстаграме».

«Пожалуйста, не показывайте мои отрицательные рекорды. Показывайте только положительные», - обратился Моуринью к Opta, добавив смеющиеся смайлы.