Моуринью доволен Дзаньоло

Жозе Моуринью в преддверии повторного поединка с «Трабзонспором» оценил выступление полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло в недавнем победном поединке с «Фиорентиной» (3:1).

«Случилась потеря мяча в коридоре, и Николо пробежал 30 метров, чтобы исправить ошибку своих товарищей. Он отлично справлялся со своими игровыми функциями. Если бы не его жёлтая карточка, это было бы достойное аплодисментов действие.

Футболист продемонстрировал собственную незрелость. Он не смог подавить эмоции внутри себя. Но я рад за него. Надеюсь, он сможет вернуться в сборную», - цитирует Моуринью Sky Sport.