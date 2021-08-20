Херманн Песселья в преддверии закрытия летнего трансферного окна в Европе сменил место работы.

Аргентинский защитник официально попрощался с «Фиорентиной». Он был продан за 4 миллиона евро в «Бетис». Андалусийцы оригинально представили футболиста, опубликовав в «Твиттере» ролик в стиле культовой игры GTA.

GTA IV: Real Betis Edition. pic.twitter.com/LEsgfvKG5Y — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 19, 2021

Прежде 30-летний оборонец уже выступал за «вердибланкос» с 2015 по 2017 год.

В течение двух последних сезонов Херманн Песселья занимал в флорентийской команде должность капитана.

В общей сложности за спиной у аргентинца 138 проведённых матчей за «виолу», в которых он отличился 7 голами и 6 ассистами.