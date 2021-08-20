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Италия. Серия А

Песселья вернулся в «Бетис» официально

20 Августа 2021 • 00:53 Комментировать
Бетис
...
Кадис
1.57 3.80 6.70
Через 20 ч. 2 мин.
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Херманн Песселья в преддверии закрытия летнего трансферного окна в Европе сменил место работы.

Аргентинский защитник официально попрощался с «Фиорентиной». Он был продан за 4 миллиона евро в «Бетис». Андалусийцы оригинально представили футболиста, опубликовав в «Твиттере» ролик в стиле культовой игры GTA.

 

 

Прежде 30-летний оборонец уже выступал за «вердибланкос» с 2015 по 2017 год.

В течение двух последних сезонов Херманн Песселья занимал в флорентийской команде должность капитана.

В общей сложности за спиной у аргентинца 138 проведённых матчей за «виолу», в которых он отличился 7 голами и 6 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Фиорентина Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Херман Песселья
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