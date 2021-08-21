Наставник «Фиорентины»: «Влахович на 100% останется в команде»

Несмотря на то, что ряд европейских коллективов пытаются приобрести нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, клуб не намерен отпускать своего лидера. Ранее президент заявил, что не продаст футболиста менее, чем за 100 миллионов евро, а сейчас высказался и наставник команды.

Главный тренер Винченцо Итальяно в интервью местному изданию Gazzetta delloSport заверил, что игрок никуда не уйдет до конца трансферного окна. «Влахович на 100% останется в команде. Это даже не обсуждается», - прокомментировал специалист.

Однако, сам серб уже достиг устной договоренности с мадридским «Атлетико» и будет просить руководство «Фиорентины» отпустить его за предложенные 75 миллионов евро.