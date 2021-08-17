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Италия. Серия А

Моуринью: Я не хочу прививать стиль Моуринью «Роме»

17 Августа 2021 • 18:49 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.80 3.80 4.30
22.08 21:45
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Жозе Моуринью, который в начале лета был объявлен в качестве нового главного тренера «Ромы», поделился своими ожиданиями насчет старта предстоящего сезона.

Во время одного из интервью португальскому специалисту задали вопрос, привыкли ли уже подопечные к его игровому стилю, на что наставник ответил в своих лучших традициях. «Вы не увидите в исполнении «Ромы» стиль Моуринью, вы увидите ту команду, которая будет радовать болельщиков», - цитирует слова тренера издание Goal.

К слову, по приезду в Рим Моуринью тут же отказался от ряда игроков, например, вчера было оглашено о переходе Алессандро Флоренци в «Милан». Старт чемпионата же для «Ромы» состоится в воскресенье, 22 августа, а соперником римлян станет «Фиорентина». 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Серия А
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