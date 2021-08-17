Моуринью: Я не хочу прививать стиль Моуринью «Роме»

Жозе Моуринью, который в начале лета был объявлен в качестве нового главного тренера «Ромы», поделился своими ожиданиями насчет старта предстоящего сезона.

Во время одного из интервью португальскому специалисту задали вопрос, привыкли ли уже подопечные к его игровому стилю, на что наставник ответил в своих лучших традициях. «Вы не увидите в исполнении «Ромы» стиль Моуринью, вы увидите ту команду, которая будет радовать болельщиков», - цитирует слова тренера издание Goal.

К слову, по приезду в Рим Моуринью тут же отказался от ряда игроков, например, вчера было оглашено о переходе Алессандро Флоренци в «Милан». Старт чемпионата же для «Ромы» состоится в воскресенье, 22 августа, а соперником римлян станет «Фиорентина».