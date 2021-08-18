В среду «Рома» представила гостевой комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне 2021/2022. Футболка выполнена в белом цвете с полосками разных клубных цветов. Эти полоски можно увидеть на краях рукавов.
Отметим, что техническим спонсором «Ромы» является компания New Balance.
ECCOLA!— AS Roma (@OfficialASRoma) August 18, 2021
Vi presentiamo la nostra nuova divisa away per il 2021-22! #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/Cz89xUrV1i
Первый матч под руководством Жозе Моуринью «Рома» проведёт 19 августа в Лиге конференций. Соперником римских «волков» будет «Трабзонспор» из Турции. Если же говорить о Серии А, то ближайший поединок «Рома» проведёт 22 числа против «Фиорентины».