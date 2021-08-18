В среду «Рома» представила гостевой комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне 2021/2022. Футболка выполнена в белом цвете с полосками разных клубных цветов. Эти полоски можно увидеть на краях рукавов.

Отметим, что техническим спонсором «Ромы» является компания New Balance.

ECCOLA!



Vi presentiamo la nostra nuova divisa away per il 2021-22! #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/Cz89xUrV1i — AS Roma (@OfficialASRoma) August 18, 2021

Первый матч под руководством Жозе Моуринью «Рома» проведёт 19 августа в Лиге конференций. Соперником римских «волков» будет «Трабзонспор» из Турции. Если же говорить о Серии А, то ближайший поединок «Рома» проведёт 22 числа против «Фиорентины».