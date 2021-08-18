Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 177 Комментарии
Италия. Серия А

​«Рома» представила гостевой комплект формы видео

18 Августа 2021 • 15:59 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.80 3.80 4.30
22.08 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

В среду «Рома» представила гостевой комплект игровой формы, в котором команда будет выступать в сезоне 2021/2022. Футболка выполнена в белом цвете с полосками разных клубных цветов. Эти полоски можно увидеть на краях рукавов.

Отметим, что техническим спонсором «Ромы» является компания New Balance.

 

Первый матч под руководством Жозе Моуринью «Рома» проведёт 19 августа в Лиге конференций. Соперником римских «волков» будет «Трабзонспор» из Турции. Если же говорить о Серии А, то ближайший поединок «Рома» проведёт 22 числа против «Фиорентины».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
17:35 · Италия. Серия А
«Барселона» хотела обменять Дембеле на Кулушевски 1
17:00 · Италия. Серия А
Мартинес подпишет новый контракт с «Интером»
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» продолжает следить за Иско
16:02 · Италия. Серия А
Педро может сменить «Рому» на «Лацио»
15:59 · Италия. Серия А
​«Рома» представила гостевой комплект формы видео
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к подписанию Бакайоко
13:30 · Италия. Серия А
Реакция тренера «Аталанты» Гасперини на обвинения Гомеса в попытке избиения
12:18 · Италия. Серия А
Локателли прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом» 3
10:04 · Италия. Серия А
Гомес рассказал, что покинул «Аталанту» из-за нападения Гасперини 1
09:28 · Италия. Серия А
Роналду открыл клинику по пересадке волос 5
09:08 · Италия. Серия А
Видаль отказался переходить в клуб Бекхэма
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет подписать полузащитника «Челси»
00:49 · Италия. Серия А
Инсинье тренируется отдельно от общей группы
00:24 · Германия. Бундеслига
Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Италии слухи
17 Августа
23:42 · Италия. Серия А
Кайо Жорже рассказал, почему будет носить номер «21» на спине
Все новости
Рекомендуем
 