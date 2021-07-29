«Фиорентина» отрицает возможный уход Кокорина

«Фиорентина» официально опровергла информацию касаемо вероятного ухода Александра Кокорина перед стартом сезона.

«Мы не слышали ничего о предложениях по Кокорину. В итальянской прессе каждый час появляются новости о трансферах, и мы по традиции не комментируем их.

Александр – игрок «Фиорентины», и наш тренер рассчитывает на него. Он не сказал ни единого негативного слова в адрес нападающего», - сообщил глава пресс-службы «лиловых» Лука ди Франческо.

В прошлом сезоне Кокорин провёл за команду из Флоренции лишь 4 матча, не забив ни одного гола. Его трансфер обошёлся клубу Серии А в 4,5 миллиона евро.