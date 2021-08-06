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Италия. Серия А

Шомуродов похвастался фото с Моуринью

06 Августа 2021 • 23:58 Комментировать
Рома
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Фиорентина
1.75 4.05 4.40
22.08 21:45
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Новоиспечённый игрок «Ромы» Элдор Шомуродов не скрывает, что он будет очень рад выступать под руководством Жозе Моуринью.

Узбекистанский новичок «джалоросси» опубликовал в «Инстаграме» снимок с главным тренером римлян. На фото футболист стоит в обнимку с менеджером, широко улыбаясь.

 

 

Как и Моуринью, нападающий прибыл на «Олимпико» перед началом сезона 2021/2022.

За центрального нападающего столичному клубу пришлось заплатить «Дженоа» 17,5 миллионов евро.

Ранее Андрей Канчельскис посоветовал российским футболистам брать пример с Шомуродова, сумевшего всего за год перейти в топ-клуб Серии А.

В прошлом розыгрыше итальянского первенства экс-футболист «Ростова» отличился 8 мячами в 31 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Элдор Шомуродов
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