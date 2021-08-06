Шомуродов похвастался фото с Моуринью

Новоиспечённый игрок «Ромы» Элдор Шомуродов не скрывает, что он будет очень рад выступать под руководством Жозе Моуринью.

Узбекистанский новичок «джалоросси» опубликовал в «Инстаграме» снимок с главным тренером римлян. На фото футболист стоит в обнимку с менеджером, широко улыбаясь.

Как и Моуринью, нападающий прибыл на «Олимпико» перед началом сезона 2021/2022.

За центрального нападающего столичному клубу пришлось заплатить «Дженоа» 17,5 миллионов евро.

Ранее Андрей Канчельскис посоветовал российским футболистам брать пример с Шомуродова, сумевшего всего за год перейти в топ-клуб Серии А.

В прошлом розыгрыше итальянского первенства экс-футболист «Ростова» отличился 8 мячами в 31 поединке.