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Италия. Серия А

Песселья: «Моё будущее зависит от «Фиорентины»

15 Августа 2021 • 00:10 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
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22.08 21:45
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Капитан «Фиорентины», аргентинец Херман Песселья, рассказал о возможных путях развития своей карьеры.

Контракт футболиста с «фиалками» истекает через сезон, и футболиста активно связывают с уходом с «Артемио Франки». Однако он сам считает, что его будущее находится в руках клуба.

«Моё будущее зависит от того, чего желает клуб. Я всё ещё здесь, и я капитан команды. Я всегда выкладываюсь на полную», - сказал Песселья в интервью SportMediaset.

Херман Песселья выступает за клуб из Флоренции с 2017 года. Во всех турнирах аргентинец провел в футболке «Фиорентины» 138 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Херман Песселья
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