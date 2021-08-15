Песселья: «Моё будущее зависит от «Фиорентины»

Капитан «Фиорентины», аргентинец Херман Песселья, рассказал о возможных путях развития своей карьеры.

Контракт футболиста с «фиалками» истекает через сезон, и футболиста активно связывают с уходом с «Артемио Франки». Однако он сам считает, что его будущее находится в руках клуба.

«Моё будущее зависит от того, чего желает клуб. Я всё ещё здесь, и я капитан команды. Я всегда выкладываюсь на полную», - сказал Песселья в интервью SportMediaset.

Херман Песселья выступает за клуб из Флоренции с 2017 года. Во всех турнирах аргентинец провел в футболке «Фиорентины» 138 поединков.