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Италия. Серия А

​Кокорин попадёт в заявку «Фиорентины» на матч с «Ромой» эксклюзив

20 Августа 2021 • 16:51 Комментировать
Рома
...
Фиорентина
1.75 4.00 4.50
22.08 21:45
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По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Александр Кокорин должен отправиться в Рим на игру стартового тура чемпионата Италии против «Ромы». Нападающий накануне тренировался в общей группе и полностью готов к сезону. Отмечается, что Кокорин находится в своих лучших кондициях с тех пор, как он приехал в Италию. В команде очень довольны его отношением к тренировкам.

Напомним, что Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно. Пока что результативными действиями в Италии российский форвард не отмечался.

Матч между «Ромой» и «Фиорентиной» пройдёт в воскресенье, 22 августа. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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