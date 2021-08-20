По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Александр Кокорин должен отправиться в Рим на игру стартового тура чемпионата Италии против «Ромы». Нападающий накануне тренировался в общей группе и полностью готов к сезону. Отмечается, что Кокорин находится в своих лучших кондициях с тех пор, как он приехал в Италию. В команде очень довольны его отношением к тренировкам.

Напомним, что Александр Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в зимнее трансферное окно. Пока что результативными действиями в Италии российский форвард не отмечался.

Матч между «Ромой» и «Фиорентиной» пройдёт в воскресенье, 22 августа. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.