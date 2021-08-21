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Италия. Серия А

«Атлетико» достиг устной договорённости с Влаховичем

21 Августа 2021 • 09:41 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
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Вчера появилась информация, что мадридский «Атлетико» активно включился в борьбу за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. На игрока также претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Что самое главное, испанцы по состоянию на данную минуту уже опережают конкурентов – им удалось достичь устной договоренности с самим футболистом, об этом у себя в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира. Но, продавать 21-летнего серба до сих пор не намерен президент «Фиорентины», он попытается уговорить Влаховича остаться в клубе.

Напомним, что «Атлетико» также перебил предложения английский клубов, согласившись отдать за форварда минимум 75 миллионов евро.


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Атлетико Мадрид Фиорентина Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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