«Атлетико» достиг устной договорённости с Влаховичем

Вчера появилась информация, что мадридский «Атлетико» активно включился в борьбу за нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. На игрока также претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Что самое главное, испанцы по состоянию на данную минуту уже опережают конкурентов – им удалось достичь устной договоренности с самим футболистом, об этом у себя в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира. Но, продавать 21-летнего серба до сих пор не намерен президент «Фиорентины», он попытается уговорить Влаховича остаться в клубе.

Напомним, что «Атлетико» также перебил предложения английский клубов, согласившись отдать за форварда минимум 75 миллионов евро.