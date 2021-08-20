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Италия. Серия А

«Атлетико» намерен побороться за Влаховича

20 Августа 2021 • 16:15 Комментировать
Атлетико М
...
Эльче
1.20 6.50 18.00
22.08 20:30
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«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу, передаёт Goal. По данным источника, мадридцы хотят подписать игрока, однако не готовы платить больше 70 миллионов евро.

На серба также претендуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», который уже контактировали с руководством «фиалок» по поводу возможного трансфера. Сообщается, что «Атлетико» готов побороться за подписание нападающего с этими клубами.

Напомним, что контракт Влаховича с «Фиорентиной» действует до середины 2023 года. Ранее президент клуба заявил, что может расстаться с игроком за 100 миллионов евро.

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Атлетико Мадрид Фиорентина Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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