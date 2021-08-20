«Атлетико» намерен побороться за Влаховича

«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Душану Влаховичу, передаёт Goal. По данным источника, мадридцы хотят подписать игрока, однако не готовы платить больше 70 миллионов евро.

На серба также претендуют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», который уже контактировали с руководством «фиалок» по поводу возможного трансфера. Сообщается, что «Атлетико» готов побороться за подписание нападающего с этими клубами.

Напомним, что контракт Влаховича с «Фиорентиной» действует до середины 2023 года. Ранее президент клуба заявил, что может расстаться с игроком за 100 миллионов евро.