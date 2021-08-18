Льоренте продлил контракт с «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в своих социальных сетях объявил о продлении контракта с Маркосом Льоренте.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Испанский полузащитник является одним из лидеров команды, а наставник Диего Симеоне очень ценит Льоренте за его универсальность. При аргентинце 26-летний игрок успел поиграть в центре поля, в нападении, и даже справа в защите, где проводит большинство последних игр.

В «Атлетико» испанец перешел в 2019 году из «Реала» за 40 миллионов. За это время Льоренте отыграл за «матрасников» 66 матчей во всех турнирах. К тому же, футболист совсем недавно начал вызываться в основную сборную Испании.