Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 127 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Симеоне пытался переубедить Месси перейти в «Атлетико»

10 Августа 2021 • 15:50 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пытался переубедить нападающего Лионеля Месси перейти в мадридский клуб, передаёт Movistar Plus.

Сообщается, что Симеоне лично разговаривал с Месси и хотел убедить его переехать в Мадрид, где бы он мог воссоединиться со своим бывшим одноклубником и близким другом Луисом Суаресом. Источник отметил, что аргентинец рассмотрел это предложение, однако решил выбрать «ПСЖ».

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» закончился этим летом. Стороны не смогли его продлить из-за правил Ла Лиги, хотя аргентинец хотел остаться в каталонском клубе. Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт с «ПСЖ» на два года с опцией продления ещё на год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси Диего Симеоне Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
15:50 · Испания. Примера
Симеоне пытался переубедить Месси перейти в «Атлетико»
15:02 · Испания. Примера
Бонуччи прокомментировал уход Месси из «Барселоны»
12:42 · Испания. Примера
«Барселоне» не позволят вывести из обращения номер Месси 1
10:56 · Испания. Примера
Надаль: «Сохранить Месси было невозможно, это чёрный день для «Барселоны»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Триппьера не будет в «Манчестер Юнайтед»
10:09 · Испания. Примера
«Барселона» может избавиться от травмированного Агуэро 1
08:48 · Испания. Примера
«Барселона» выбрала нового капитана после ухода Месси
09 Августа
23:37 · Испания. Примера
Морено подписал новый контракт с «Вильярреалом» сразу на шесть лет
23:13 · Англия. Премьер-лига
Дубль Фирмино позволил «Ливерпулю» одолеть «Осасуну»
22:17 · Испания. Примера
«Барселона» может потерять Морибу
19:10 · Испания. Примера
​Дани Алвес – Месси: «Ты лучший мой партнёр после моей девушки» 6
17:51 · Испания. Примера
​«Барселона» впервые за полтора года сыграет на «Камп Ноу» со зрителями
17:33 · Испания. Примера
​8-летний сын Месси встал на защиту отца 2
17:23 · Чемпионат Европы 2020
Пьянич близок к возвращению в «Ювентус» 1
17:18 · Испания. Примера
​Сколько денег не досчитается «Барселона» из-за ухода Месси – исследование 1
Все новости
Рекомендуем
 