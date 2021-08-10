Симеоне пытался переубедить Месси перейти в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пытался переубедить нападающего Лионеля Месси перейти в мадридский клуб, передаёт Movistar Plus.

Сообщается, что Симеоне лично разговаривал с Месси и хотел убедить его переехать в Мадрид, где бы он мог воссоединиться со своим бывшим одноклубником и близким другом Луисом Суаресом. Источник отметил, что аргентинец рассмотрел это предложение, однако решил выбрать «ПСЖ».

Напомним, что контракт Месси с «Барселоной» закончился этим летом. Стороны не смогли его продлить из-за правил Ла Лиги, хотя аргентинец хотел остаться в каталонском клубе. Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт с «ПСЖ» на два года с опцией продления ещё на год.