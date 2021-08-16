Симеоне: «Была двухчасовая встреча с судьями, и всё равно очень сложно понять, где игра рукой, а где нет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне удивился тому, насколько запутанным является правило игры рукой в футболе, а также похвалил свою команду за победу над «Сельтой» (2:1) в матче второго тура испанской Ла Лиги.

- У нас была двухчасовая встреча с судьями, и все равно очень сложно понять, где игра рукой, а где нет. Но я доверяю ВАР, это очень полезная штука, а сами судьи пытаются работать как можно лучше, - заявил Симеоне в эфире после матча.

- В условиях жары были важны динамика и ритм, которые получили очень высокими. Поэтому я счастлив, - добавил тренер.

Через неделю «Атлетико» сыграет против «Эльче» на своем поле.