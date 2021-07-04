Витоло - игрок «Хетафе»

Канарский футболист «Атлетико» Мадрид Витоло проведёт следующий сезон в «Хетафе». Между двумя мадридскими клубами было достигнуто соглашение об аренде игрока, сообщает Mundo Deportivo.

31-летний полузащитник Витоло за карьеру играл в таких клубах, как «Лас-Пальмас», в котором провел три сезона, а также «Севилья», с которой игрок выиграл три трофея Лиги Европы и сыграл 177 официальных матчей.

В 2017 году футболист отыграл несколько месяцев в «Лас-Пальмас» до присоединения к «Атлетико», в составе которого он официально дебютировал 20 января 2018 года и выиграл чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и Лигу Европы. На счету игрока также 12 выступлений в составе сборной Испании.