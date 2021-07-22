Годин: «Моя любовь к «Атлетико» - вечна, я – фанат клуба»

Уругвайский защитник итальянского «Кальяри», в прошлом выступавший за «Атлетико», признал, что после ухода из мадридского клуба является его фанатом.

«Я приезжаю в Мадрид, и мне говорят: «ты – Диего Годин, ты – из «Атлетико». Некоторые даже не знают, что я уже пару лет как покинул клуб. Меня спрашивали, знаю ли я о чемпионстве «Атлетико», меня даже поздравляли, так, будто я все ещё играю за команду. То, как меня любят фанаты, это навсегда. Я также стал фанатом клуба», - сказал Годин в эфире программы 2 de Punta.

Диего Годин выступал за «Атлетико» с 2010 по 2019 год и является легионером, проведшим за «Атлетико» наибольшее количество матчей в испанском чемпионате.