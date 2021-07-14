«Атлетико» не будет «дарить» Эктора Эрреру другим клубам

Мексиканский полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера может покинуть клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне рассчитывает на футболиста, однако готов к уходу игрока. В клубе готовы рассмотреть предложения по футболисту на сумму не менее 10 миллионов евро.

На данный момент Эррера пребывает в расположении сборной Мексики на Золотом кубке КОНКАКАФ. Утверждается, что претендентом на мексиканца является «Валенсия», готовая выложить 7 миллионов евро за полузащитника.

Эррера выступает за «Атлетико» с 2019 года. В прошлом сезоне футболист со своей командой стал чемпионом Испании.