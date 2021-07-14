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«Атлетико» не будет «дарить» Эктора Эрреру другим клубам

14 Июля 2021, 21:31,

Мексиканский полузащитник мадридского «Атлетико» Эктор Эррера может покинуть клуб этим летом, сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне рассчитывает на футболиста, однако готов к уходу игрока. В клубе готовы рассмотреть предложения по футболисту на сумму не менее 10 миллионов евро.

На данный момент Эррера пребывает в расположении сборной Мексики на Золотом кубке КОНКАКАФ. Утверждается, что претендентом на мексиканца является «Валенсия», готовая выложить 7 миллионов евро за полузащитника.

Эррера выступает за «Атлетико» с 2019 года. В прошлом сезоне футболист со своей командой стал чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Атлетико Мадрид, Валенсия, Трансферы футбола - лето 2021, Эктор Эррера
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