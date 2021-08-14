Коке: «Было бы круто снова стать чемпионами»

Капитан мадридского «Атлетико» Коке перед стартом своей команды в новом сезоне испанской Ла Лиги поделился надеждами на предстоящую кампанию.

«Этот сезон для нас полон надежд. Было бы круто показать результат, идентичный прошлой кампании, снова став чемпионами, но для этого нужно много работать», - сказал Коке.

«Мы скучали по своим фанатам, будет хорошо, если они смогут заполнять наш стадион на все 100 процентов как можно скорее», - приводит слова капитана «матрасников» Mundo Deportivo.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Испании Коке поднял над головой чемпионский титул, ставший вторым выигранным «Атлетико» под руководством тренера Диего Пабло Симеоне.