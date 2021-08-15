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Испания. Примера

«Атлетико» начал защиту титула победой в Виго

15 Августа 2021 • 20:34 Комментировать (2)
Сельта
1:2
Атлетико М
окончен
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Чемпион Испании «Атлетико» начинал новый сезон выездным матчем против «Сельты». «Матрасники» вели в счете на протяжении большей части противостояния благодаря голам в середине каждого тайма после ударов Анхеля Корреа. У коллектива из Виго Яго Аспас реализовал пенальти. На последних секундах напряженного поединка арбитр удалил подравшихся Уго Мальо и Марио Эрмосо, а финальный свисток прозвучал при счете 2:1. «Атлетико» победил.

Протокол игры  
Сельта 1:2 Атлетико М
    23' Корреа Анхель (0:1)
(1:1) Аспас Яго 59'    
    64' Корреа Анхель (1:2)
Matias Dituro Мальо Уго   90' Араухо Нестор Фонтан Хосе   90' Галан Хави   89' (Баэса Мигель (   89') Тапия Ренато   75' (Пейнадо Франсиско (   75') Браис Мендес   75' (Солари Аугусто (   75'   86') Денис Суарес   77' Нолито Агудо   62' (Серви Франко (   62') Аспас Яго   90' Мина Сантьяго
Запасные: Айду Джозеф Васкес Кевин Рубен Бланко Домингес Карлос
Облак Ян Савич Стефан Хименес Хосе   90' Эрмосо Марио   90' Кондогбия Жоффрей   61' Льоренте Маркос   57'   82' (Лоди Ренан (   82') Коке Хорхе   66' (Триппьер Киран (   66') Лемар Тома   11'   65' (Суарес Луис (   65') Ньигес Сауль Корреа Анхель   65' (Де Пауль Родриго (   65') Карраско Янник   90'   90' (Врсалько Шиме (   90')
Запасные: Грбич Иво Камелло Серхио Giuliano Simeone
15 августа. Стадион "Балаидос".

 

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
15 Августа 2021 в 21:17
Думаю что в этом сезоне Атлетико вполне может отстоять свой титул.
ARTUR
15 Августа 2021 в 20:55
очень жестакая и грубая игра , ну и с победой матрасников ))
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окончен Сельта 1:2 Атлетико М 4 3.2 2.05
Идет 36 минута Барселона 1:0 Реал Сосьедад 1.72 4.05 4.5
15.08  23:15 Севилья ... Райо Вальекано 1.43 4.5 7.7
16.08  21:00 Вильярреал ... Гранада 1.53 4.2 6.3
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