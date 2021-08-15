«Атлетико» начал защиту титула победой в Виго

Чемпион Испании «Атлетико» начинал новый сезон выездным матчем против «Сельты». «Матрасники» вели в счете на протяжении большей части противостояния благодаря голам в середине каждого тайма после ударов Анхеля Корреа. У коллектива из Виго Яго Аспас реализовал пенальти. На последних секундах напряженного поединка арбитр удалил подравшихся Уго Мальо и Марио Эрмосо, а финальный свисток прозвучал при счете 2:1. «Атлетико» победил.
Протокол игры
|Сельта
|1:2
|Атлетико М
|23' Корреа Анхель (0:1)
|(1:1) Аспас Яго 59'
|64' Корреа Анхель (1:2)
Matias Dituro • Мальо Уго • 90'Араухо Нестор • Фонтан Хосе • 90'Галан Хави 89' ( Баэса Мигель ( 89') • Тапия Ренато 75' ( Пейнадо Франсиско ( 75') • Браис Мендес 75' ( Солари Аугусто ( 75' ) • 86'Денис Суарес • 77'Нолито Агудо 62' ( Серви Франко ( 62') • Аспас Яго • 90'Мина Сантьяго
Запасные: Айду Джозеф • Васкес Кевин • Рубен Бланко • Домингес Карлос
Облак Ян • Савич Стефан • Хименес Хосе • 90'Эрмосо Марио • 90'Кондогбия Жоффрей • 61'Льоренте Маркос 57' 82' ( Лоди Ренан ( 82') • Коке Хорхе 66' ( Триппьер Киран ( 66') • Лемар Тома 11' 65' ( Суарес Луис ( 65') • Ньигес Сауль • Корреа Анхель 65' ( Де Пауль Родриго ( 65') • Карраско Янник 90' 90' ( Врсалько Шиме ( 90')
Запасные: Грбич Иво • Камелло Серхио • Giuliano Simeone
15 августа. Стадион "Балаидос".