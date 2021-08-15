«Атлетико» начал защиту титула победой в Виго

Чемпион Испании «Атлетико» начинал новый сезон выездным матчем против «Сельты». «Матрасники» вели в счете на протяжении большей части противостояния благодаря голам в середине каждого тайма после ударов Анхеля Корреа. У коллектива из Виго Яго Аспас реализовал пенальти. На последних секундах напряженного поединка арбитр удалил подравшихся Уго Мальо и Марио Эрмосо, а финальный свисток прозвучал при счете 2:1. «Атлетико» победил.