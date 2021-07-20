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Луиш Фигу – об аудиозаписях El Confidencial: «Перес извинился передо мной»

20 Июля 2021, 23:05,

Легендарный португальский полузащитник Луиш Фигу, выступавший за мадридский «Реал», после матча всех звезд «Барселоны» и «Реала», который состоялся сегодня, рассказал о ситуации с аудиозаписями приватных бесед президента клуба Флорентино Переса с журналистом El Confidencial.

«Приватные беседы могут содержать выражения, вырванные из контекста. Мы имели возможность поговорить с Пересом, он попросил прощения, так что для меня эта тема закрыта», - сказал Фигу в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, днями ранее стало известно об аудиозаписях приватных бесед президента «Реала» с журналистом El Confidencial, в которых Флорентино Перес разным образом высказывался о звёздах клуба Рауле, Икере Касильясе, Луише Фигу, а также тренерах Висенте дель Боске и Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес, Луиш Фигу
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