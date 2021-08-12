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Италия. Серия А

«Атлетико» хочет подписать нападающего «Фиорентины»

12 Августа 2021 • 23:18 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
4.80 3.30 1.85
15.08 18:30
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Мадридский «Атлетико» хочет пополниться нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Испанский клуб ищет варианты усиления атаки перед новым сезоном, в котором «матрасникам» предстоит защищать чемпионский титул. Известно, что мадридцы готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро. Однако итальянский клуб оценивает 21-летнего серба в 60 миллионов. Нападающим также интересуются миланский «Интер», английские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Серии А Душан Влахович вышел на поле в составе «Фиорентины» в 37 матчах и забил 21 гол.

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Атлетико Мадрид Фиорентина Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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