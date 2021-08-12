«Атлетико» хочет подписать нападающего «Фиорентины»

Мадридский «Атлетико» хочет пополниться нападающим «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Испанский клуб ищет варианты усиления атаки перед новым сезоном, в котором «матрасникам» предстоит защищать чемпионский титул. Известно, что мадридцы готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро. Однако итальянский клуб оценивает 21-летнего серба в 60 миллионов. Нападающим также интересуются миланский «Интер», английские «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне Серии А Душан Влахович вышел на поле в составе «Фиорентины» в 37 матчах и забил 21 гол.