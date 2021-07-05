«Атлетико» готов продать Сауля

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05 Июля 2021, 17:39,
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«Атлетико» Мадрид готов продать полузащитника Сауля Ньигеса «Ливерпулю».
В клубе готовы к продаже футболиста, но требовать будут не менее 40 млн евро, сообщает испанское издание La Razon.
Сообщается, что «Ливерпуль» находится в поиске новых игроков полузащиты после ухода Джорджиньо Вейналдума в «ПСЖ».
Также отмечается, что если на трансферном рынке не найдется подходящих вариантов, Юрген Клопп будет готов начать сезон с игроками, уже имеющимися в составе «красных».
Сам Сауль не против покинуть «Атлетико». Игрок потерял место в основном составе клуба и не был вызван в сборную Испании на Евро-2020.
В прошлом сезоне Сауль отыграл за «Атлетико» 33 матча, в которых забил два мяча и отдал один голевой пас.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Ливерпуль, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Сауль Ньигес