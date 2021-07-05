«Атлетико» готов продать Сауля

«Атлетико» Мадрид готов продать полузащитника Сауля Ньигеса «Ливерпулю».

В клубе готовы к продаже футболиста, но требовать будут не менее 40 млн евро, сообщает испанское издание La Razon.

Сообщается, что «Ливерпуль» находится в поиске новых игроков полузащиты после ухода Джорджиньо Вейналдума в «ПСЖ».

Также отмечается, что если на трансферном рынке не найдется подходящих вариантов, Юрген Клопп будет готов начать сезон с игроками, уже имеющимися в составе «красных».

Сам Сауль не против покинуть «Атлетико». Игрок потерял место в основном составе клуба и не был вызван в сборную Испании на Евро-2020.

В прошлом сезоне Сауль отыграл за «Атлетико» 33 матча, в которых забил два мяча и отдал один голевой пас.