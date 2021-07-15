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15 Июля 2021, 22:55,
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Испанский полузащитник Маркос Льоренте близок к продлению контракта с «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По свидетельствам источника, главный тренер клуба Диего Симеоне очень ценит работу, проделанную Льоренте за последний сезон, и попросил клуб ускорить переговоры с футболистом по новому соглашению.
В прошлом сезоне Маркос Льоренте стал полузащитником, оформившим больше всего голов и голевых передач в чемпионате Испании (11+12 по системе гол+пас).
Маркос Льоренте перешёл в «Атлетико» из «Реала» в 2019 году, и в сезоне 2020/21 завоевал с командой титул испанского первенства.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, Маркос Льоренте