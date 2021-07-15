Испанский полузащитник Маркос Льоренте близок к продлению контракта с «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По свидетельствам источника, главный тренер клуба Диего Симеоне очень ценит работу, проделанную Льоренте за последний сезон, и попросил клуб ускорить переговоры с футболистом по новому соглашению.

В прошлом сезоне Маркос Льоренте стал полузащитником, оформившим больше всего голов и голевых передач в чемпионате Испании (11+12 по системе гол+пас).

Маркос Льоренте перешёл в «Атлетико» из «Реала» в 2019 году, и в сезоне 2020/21 завоевал с командой титул испанского первенства.