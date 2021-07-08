Симеоне продлил соглашение с «Атлетико» до 2024 года

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08 Июля 2021, 20:50,
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Мадридский «Атлетико» и аргентинский тренер Диего Пабло Симеоне достигли соглашения о продлении сотрудничества до 2024 года. Об этом чемпион Испании обьявил в своем «Твиттере».
«Симеоне и его штаб будут красно-белыми до 2024. Лучший способ начать новый сезон», - именно так пресс-служба «Атлетико» сопроводила пост в социальной сети.
Диего Симеоне стал главным тренером «Атлетико» в 2011 году. С тех пор аргентинец выиграл с клубом два трофея чемпионата Испании, два титула Лиги Европы, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА. Команда под руководством «Эль Чоло» также дважды выходила в финал наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов.
В новом сезоне испанского чемпионата «Атлетико» стартует 15 августа матчем против «Сельты».
#Simeone2024— CAMPEONES (@Atleti) July 8, 2021
Diego Pablo @Simeone y su cuerpo técnico renuevan como rojiblancos hasta 2024.
¡La mejor forma de arrancar la temporada!
https://t.co/Vqo50B4rQs pic.twitter.com/UU17EHIA1E
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне