Симеоне продлил соглашение с «Атлетико» до 2024 года

Мадридский «Атлетико» и аргентинский тренер Диего Пабло Симеоне достигли соглашения о продлении сотрудничества до 2024 года. Об этом чемпион Испании обьявил в своем «Твиттере».

«Симеоне и его штаб будут красно-белыми до 2024. Лучший способ начать новый сезон», - именно так пресс-служба «Атлетико» сопроводила пост в социальной сети.

Диего Симеоне стал главным тренером «Атлетико» в 2011 году. С тех пор аргентинец выиграл с клубом два трофея чемпионата Испании, два титула Лиги Европы, Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА. Команда под руководством «Эль Чоло» также дважды выходила в финал наиболее престижного клубного турнира – Лиги чемпионов.

В новом сезоне испанского чемпионата «Атлетико» стартует 15 августа матчем против «Сельты».