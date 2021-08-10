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Испания. Примера

Облак: «Месси предопределяет развитие футбола»

10 Августа 2021 • 19:28 Комментировать (1)
Сельта
...
Атлетико М
4.80 3.30 1.85
15.08 18:30
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак в своём «Твиттере» высказался по поводу перехода Лионеля Месси в «ПСЖ». Он написал, что нападающий отправляется за новой мечтой.

Словенец отметил, что на протяжении всей его карьеры аргентинец предопределял развитие футбола. Облак добавил, что Ла Лига была бы совершенно другой без него, и пошутил, что на его счету было бы больше сухих матчей, не играй Месси в чемпионате Испании.

Напомним, что Облак выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Ранее словенец неоднократно заявлял, что считает Месси лучшим игроком в мире. Экс-игрок «Барселоны» также положительно отзывался о вратаре мадридского клуба.

 

 

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Атлетико Мадрид Лионель Месси Ян Облак
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