Облак: «Месси предопределяет развитие футбола»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак в своём «Твиттере» высказался по поводу перехода Лионеля Месси в «ПСЖ». Он написал, что нападающий отправляется за новой мечтой.

Словенец отметил, что на протяжении всей его карьеры аргентинец предопределял развитие футбола. Облак добавил, что Ла Лига была бы совершенно другой без него, и пошутил, что на его счету было бы больше сухих матчей, не играй Месси в чемпионате Испании.

Напомним, что Облак выступает в составе «Атлетико» с 2014 года. Ранее словенец неоднократно заявлял, что считает Месси лучшим игроком в мире. Экс-игрок «Барселоны» также положительно отзывался о вратаре мадридского клуба.