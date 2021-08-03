Эрмосо выписан из больницы

В субботу защитник мадридского «Атлетико» Марио Эрмосо был доставлен в больницу в связи с резкой болью в области живота.

Последующие медицинские тесты подтвердили у 26-летнего футболиста кишечную непроходимость, сообщает Omni Sport. В течение двух дней испанец проходил углубленное лечение, а сегодня врачи разрешили ему отправиться домой. Уже в ближайшее время Эрмосо присоединится к партнерам по команде и начнет подготовку к контрольному поединку с «Кадисом», который состоится уже в этот четверг.

Напомним, что в прошлом сезоне игрок принял участие в 31 матче Ла Лиги, а по итогам розыгрыша примерял на себе золотые медали чемпионата.