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Испания. Примера

Симеоне опроверг слухи о переговорах с Месси

14 Августа 2021 • 19:32 Комментировать
Сельта
...
Атлетико М
4.00 3.20 2.05
Через 21 ч. 36 мин.
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Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне опроверг слухи о том, что «матрасники» вели переговоры с Лионелем Месси. Ранее сообщалось, что мадридцы были готовы платить шестикратному обладателю «Золотого мяча» 15 миллионов евро в год, а семья Месси всерьёз рассматривала это предложение.

«Его уход очень значителен для Ла Лиги и «Барселоны». Мы не вели с ним переговоров. У нас не было такой возможности», - сказал тренер на первой пресс-конференции перед стартом нового сезона испанского первенства.

«Атлетико» начнёт защиту чемпионского титула, добытого в прошлой кампании, завтра, 15 августа, в матче против «Сельты». Старт поединка запланирован на 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси Диего Симеоне
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