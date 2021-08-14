Симеоне опроверг слухи о переговорах с Месси

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне опроверг слухи о том, что «матрасники» вели переговоры с Лионелем Месси. Ранее сообщалось, что мадридцы были готовы платить шестикратному обладателю «Золотого мяча» 15 миллионов евро в год, а семья Месси всерьёз рассматривала это предложение.

«Его уход очень значителен для Ла Лиги и «Барселоны». Мы не вели с ним переговоров. У нас не было такой возможности», - сказал тренер на первой пресс-конференции перед стартом нового сезона испанского первенства.

«Атлетико» начнёт защиту чемпионского титула, добытого в прошлой кампании, завтра, 15 августа, в матче против «Сельты». Старт поединка запланирован на 18:30 по московскому времени.