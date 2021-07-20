Де Пауль хочет выйти из отпуска раньше запланированного

Аргентинский полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль хочет прервать свой отпуск после Кубка Америки и приступить к тренировкам с командой на неделю раньше, чем было запланировано. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист уже направил в клуб соответствующее уведомление, сообщив, что хочет как можно скорее адаптироваться к условиям главного тренера Диего Симеоне и установить взаимосвязь с остальными игроками.

Напомним, Родриго де Пауль перешел в «Атлетико» из «Удинезе» за 35 миллионов евро, заключив контракт с клубом до 2026 года.