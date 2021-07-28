Де Пауль: «Хочу писать историю прекрасного клуба»

Родриго де Пауль поделился эмоциями по случаю своего перехода в состав мадридского «Атлетико».

«Это огромный клуб, но сотрудники создают атмосферу, когда ты чувствуешь себя частью большой семьи. Мне рассказывали об этом. Сбылась моя мечта. Теперь хочу писать историю прекрасного клуба.

Меня тепло приняли в «Атлетико». Постараюсь уловить поскорее ритм местной жизни. Нашу команду возглавляет один из лучших тренеров мира. Мне предстоит ещё много от него узнать, и это сильно меня мотивирует. У нас с Симеоне похожие взгляды на футбол», - приводит слова де Пауля Mundo Deportivo.

Подписание 27-летнего хава обошлось «матрасникам» в 35 миллионов евро.