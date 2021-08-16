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Испания. Примера

Облак стал рекордсменом «Атлетико»

16 Августа 2021 • 09:15 Комментировать
Сельта
1:2
Атлетико М
окончен
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Словенский голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак помог своей команде победить «Сельту» в матче стартового тура испанского чемпионата. «Матрасники» взяли верх на коллективом из Виго со счетом 2:1.

Как информирует Opta, эта встреча стала для вратаря 304-й в футболке мадридского коллектива. Облак стал новым рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей. Он превзошел достижение Абеля Ресино, на счету которого 303 поединка.

В составе «Атлетико» 28-летний голкипер выступает с 2014 года. В 304 поединках Ян пропустил 213 мячей. Трудовое соглашение словенца с «матрасниками» рассчитано до конца июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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