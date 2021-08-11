«Атлетико» объявил о продлении контракта с защитником Стефаном Савичем, передаёт пресс-служба мадридского клуба. Новое соглашение игрока рассчитано до июня 2024 года.

Напомним, что Савич перешёл в «Атлетико» из «Фиорентины» в 2015 году за 12 миллионов евро. Ранее он также выступал за «Партизан» и «Манчестер Сити». В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча в Ла Лиге, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пытался переубедить Лионеля Месси перейти мадридский клуб.