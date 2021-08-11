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Испания. Примера

Савич продлил контракт с «Атлетико» до 2024 года официально

11 Августа 2021 • 19:40 Комментировать
Сельта
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Атлетико М
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15.08 18:30
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«Атлетико» объявил о продлении контракта с защитником Стефаном Савичем, передаёт пресс-служба мадридского клуба. Новое соглашение игрока рассчитано до июня 2024 года.

Напомним, что Савич перешёл в «Атлетико» из «Фиорентины» в 2015 году за 12 миллионов евро. Ранее он также выступал за «Партизан» и «Манчестер Сити». В составе мадридского клуба он становился чемпионом Испании, а также побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча в Ла Лиге, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне пытался переубедить Лионеля Месси перейти мадридский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Стефан Савич
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